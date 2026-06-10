Kolda : Paulel Baldé et Assy Diamanka élus conseillers régionaux des jeunes

Les élections du Conseil consultatif des jeunes se sont tenues ce mercredi 10 juin à la Gouvernance de Kolda, où le collège électoral avait été convoqué pour désigner les représentants régionaux de la jeunesse. À l’issue du scrutin, Paulel Baldé et Assy Diamanka ont été élus conseillers régionaux de la jeunesse pour la région de Kolda.



Peu après la proclamation des résultats, le nouveau conseiller régional, Paulel Baldé, a exprimé sa gratitude envers les électeurs tout en réaffirmant son engagement à défendre les intérêts des jeunes de la région.



« Je ne décevrai aucun jeune de la région de Kolda. Je vous assure que nous n’allons pas déshonorer nos mandants », a-t-il déclaré devant les participants.



Conscient des attentes placées en lui, le nouveau représentant a promis de travailler en parfaite synergie avec sa colistière afin de porter la voix de la jeunesse koldoise au niveau national.



« Nous allons travailler ensemble avec ma collègue Assy Diamanka pour représenter dignement la région au niveau national », a-t-il ajouté.



Même détermination du côté d’Assy Diamanka, qui mesure l’importance de la mission qui lui a été confiée à travers cette élection.



« C’est une grande responsabilité qui vient d’être posée sur mes épaules. Nous mesurons l’ampleur de la tâche qui nous attend », a-t-elle souligné.



La nouvelle conseillère régionale a notamment insisté sur les nombreux défis auxquels fait face la jeunesse de Kolda, notamment dans les domaines de l’emploi, de la formation, de l’entrepreneuriat et de la participation citoyenne.



« Nous aurons du pain sur la planche compte tenu des nombreux défis auxquels la jeunesse koldoise fait face », a-t-elle expliqué.



Assy Diamanka a également réitéré son engagement à maintenir une collaboration étroite avec les jeunes de l’ensemble des départements de la région afin d’assurer une meilleure prise en compte de leurs préoccupations et aspirations.



Avec cette élection, Paulel Baldé et Assy Diamanka deviennent les porte-voix de la jeunesse de Kolda au sein du Conseil consultatif des jeunes, une instance appelée à contribuer à la promotion de la participation des jeunes dans les processus de prise de décision et de développement.