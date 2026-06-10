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Kédougou : le marché central ravagé par un incendie, une dizaine de cantines et un poulailler détruits



Kédougou : le marché central ravagé par un incendie, une dizaine de cantines et un poulailler détruits
 Un violent incendie s’est déclaré dans la nuit du 9 au 10 juin 2026 au marché central de Kédougou (sud-est). Le sinistre a ravagé une dizaine de cantines et un poulailler de 150 sujets.

D’après  l’APS, la brigade des secours de Kédougou est arrivée sur les lieux du sinistre vers 4 heures du matin. Ils ont pu maitriser le feu à temps. Selon les secours, une boutique d’alimentation est partie en fumée lors de l’incendie.
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Fatime Gueye

Mercredi 10 Juin 2026 - 17:12


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