Ndiayène Pendao : un mort et 17 blessés enregistrés ce mercredi après un accident impliquant trois véhicules

Ce mercredi matin, vers 06 heures, un mort et 17 blessés ont été enregistrés dans un accident de la circulation sur la route nationale numéro 2, dans la commune de Ndiayène Pendao, au nord du Sénégal. Selon les informations de la RFM, qui cite des témoins, l'accident a impliqué un camion-remorque, un bus et un minibus de type "Cheikhou Cherifou".
Après le drame, les sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour apporter assistance aux blessés. Une enquête a aussi été ouverte pour comprendre les circonstances de cette tragédie.
Après le drame, les sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour apporter assistance aux blessés. Une enquête a aussi été ouverte pour comprendre les circonstances de cette tragédie.
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