Défections au parti République des Valeurs : Cheikh Omar Ndao et 12 autres membres annoncent leur démission

Vague de démissions au parti République des Valeurs/Réewum Ngor de Thierno Alassane Sall. Cheikh Oumar Ndao, Coordonnateur national des jeunes et membre de la cellule de communication du parti République des Valeurs/Réewum Ngor, a présenté sa démission dans une lettre adressée au président du parti. Il est accompagné dans cette démarche par 12 autres signataires et membres du parti. Les raisons de cette démission n'ont pas été précisées.

Voici l’intégralité de sa lettre.





A Monsieur le Président Thierno Alassane SALL



Objet : Démission



Monsieur le Président,

Je souhaite, par la présente, porter à votre connaissance ma démission du parti République des Valeurs/Réewum Ngor et de tous les postes que j'ai eu à occuper au sein du parti (Coordonnateur National des Jeunes, Coordonnateur Départemental de Kaffrine, Membre cellule communication et membre comité directeur...) pour des raisons que je préfère garder pour le moment.



J'exprime mes regrets aux adhérents et militants du parti. Durant plus de cinq ans, avec l'aide et le soutien d'un grand nombre d'entre vous, au mépris de ma vie personnelle, de mes propres engagements et de ma réputation, je me suis efforcé l'assumer les conséquences des errements du passé, de l'implantation du parti dans plusieurs zones, de la massification, de maintenir l'unité du parti en dépit des tendances centrifuges qui 'affectaient, d'y colmater jour après jour des moyens afin de m'en tenir à notre ligne d'opposition malgré les tentations de ralliement de l'ancien régime et de pas mal de partis politiques.

C'est avec une pointe d'émotion que je mets fin à mes activités politiques dans le parti.



Je vous signale par ailleurs que des responsables partageant ma vision politique sont également signataires de cette présente.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.



SIGNATAIRES :

Cheikh Omar NDAO: Coordonnateur National des jeunes, Coordonnateur département de Ally Kaffrine, Membre Cellule Communication et Membre comité exécutif

Alioune Sow: Coordonnateur RV Ouakam, membre du bureau de la coordination des jeunes

Bamba Ndiaye: Responsable RV Pikine, membre du bureau de la coordination des jeunes

Saliou Wilane: Plénipotentiaire département kaffrine,

Moustapha Sarr: RV Koungeul et Chargé d'organisation du MONJER

Ibrahima Souleymane Ndiaye Responsable RV Bambey et membre bureau MONJER



Cheikh Sow: Responsable RV Keur Mbouki Sw

Demba Ba: Membre Cellule des Cadres et RV Fouta

Seynabou Ndao: Responsable RV femme Kaffrine et membre MONAFER

Abdou Gora Mbacké: Responsable RV jeune Ouakam

Omar Diop: Secrétaire générale RV Ouakam

Fatou Bintou: RV Parcelle

Aboubacry Ba: Membre Mouvement des étudiant MEERVA et RV Fouta