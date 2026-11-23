En marge du Forum international des données organisé à Dakar à l'initiative de l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), le Premier ministre sénégalais Amadou Al Aminou Lo a plaidé pour une souveraineté accrue sur les informations stratégiques du pays.



Il a notamment indiqué que le Sénégal avait mis fin à un partenariat pétrolier jugé déséquilibré, expliquant qu'un groupe « ne nous a pas rendu même 20 % des données, et qui a gardé 80 % des données », et soulignant que « la première souveraineté, c'est nous-même de financer les études de données pour ce qui se trouve dans notre sous-sol, ce qui se trouve dans nos mers ».



Évoquant également un « carton jaune » reçu de l'Union européenne en raison d'écarts entre les données officielles de l'administration centrale et celles issues des navires, il a estimé que ces défis relèvent du budget national afin de soutenir les politiques publiques.



Face au manque de spécialistes dans le domaine statistique, le chef du gouvernement a appelé à une mobilisation rapide pour doter les institutions d'un personnel qualifié en nombre suffisant, notant que « les agences et institutions internationales aussi appuient sur cela, le FMI appuie sur cela ».



Il a ainsi exhorté à lancer une « vague de formation sur la statistique » tout en affirmant sa disponibilité à accorder des autorisations de recrutement, à l'image de celles délivrées pour l'enseignement, les forces armées, la police ou la gendarmerie.



S'adressant au ministre et au directeur général, Amadou Al Aminou Lo a demandé une projection chiffrée des besoins en cadres statistiques d'ici à 2034 afin de répondre aux enjeux futurs du pays. Il a ainsi dit attendre qu'on lui précise « la taille cible de statisticiens économistes ou d'ingénieurs statisticiens des travaux statistiques au Sénégal à l'horizon 2034 ».