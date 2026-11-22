Le docteur Mamadou Yauck, statisticien responsable de la planification, du contrôle et de l'évaluation à l'Assemblée nationale, a averti que la baisse des subventions énergétiques frappera plus de 60 % des ménages par ricochet, lors de sa participation à l'émission « En Vérité » sur Radio Sénégal. Le spécialiste a expliqué que le renchérissement du carburant et de l'électricité pèsera au-delà des plus démunis, à travers l'augmentation des tarifs de transport et des articles de consommation courante.



Le cadre parlementaire a ainsi remis en cause les assurances du ministre-conseiller à la Présidence de la République, Mounirou Ndiaye, qui a mis en avant plus de 400 milliards de francs CFA d'aides sociales dans le budget 2027. Mamadou Yauck a jugé insuffisante cette dotation, dont 140 milliards de francs CFA réservés aux bourses de sécurité familiale, et a exprimé des doutes sur la portée des transferts ciblés face à la hausse des prix.



Le statisticien a également déploré l'absence d'une étude d'impact préalable sur la réforme envisagée. Il a invoqué le document intitulé « Incidence des subventions aux énergies : cas du Sénégal », produit par la Direction générale de la planification et des politiques économiques, qui situe à 4 % la baisse de bien-être des 20 % de ménages les plus pauvres en cas de réduction de ces aides.



Face à la diffusion de cette hausse des coûts dans l'ensemble de l'économie, Mamadou Yauck a appelé les autorités à mesurer les effets du modèle retenu. Il a aussi demandé une meilleure prise en compte des différentes catégories de ménages vulnérables dans le dispositif d'accompagnement.