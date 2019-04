Défilé 4 avril 2019 : Dioufy exhibe sa fierté devant le déploiement de l’Armée

L’ancien capitaine des « Lions » El Hadji Diouf se dit satisfait du déroulement du défilé de ce 4 avril 2019, dont le thème est " Forces de défense et de sécurité, un exemple de l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale". l'ancien capitaine du Sénégal a profité de cet occasion de féliciter le Président de la République Macky Sall et les Généraux . Pour lui : "Le Sénégal a montré pendant l’élection qu'il est un pays démocratique, aujourd’hui il a également montré qu'il est prêt à assumer n'importe quelle situation..." Regardez !!!