Dégradation du Pont de Keur Massar : les assurances du MITTA et de l'AGEROUTE

Dans le communiqué, le MITTA a précisé que le dommage a été causé par un poids lourd, dont le passage a dégradé une partie des infrastructures du pont. "À la suite des dommages causés par un poids lourd, au niveau du pont de Keur Massar, il a été constaté que certaines barrières de sécurité de type BN4 ont subi des dommages. Ces dégradations affectent environ 15 mètres linéaires de barrières, ainsi que le béton autour des fixations ou éléments d'ancrage de celles-ci, qui ont éclaté", a indiqué le ministère.



L’AGEROUTE, quant à elle, a pris soin de rassurer les usagers de la route en affirmant que l’ouvrage ne présente aucune menace pour la sécurité publique et qu'il reste parfaitement stable. "L'ouvrage ne présente aucune menace pour la sécurité et reste parfaitement stable", a confirmé l’agence. Cela signifie que, malgré les dommages causés aux barrières de sécurité, la structure du pont elle-même n’est pas compromise et ne constitue aucun danger immédiat pour les conducteurs et piétons.



Concernant les actions à entreprendre, l’AGEROUTE a annoncé que des démarches ont déjà été engagées pour remettre en état cette section endommagée. Ces travaux consisteront à remplacer les barrières endommagées et à réparer le béton de scellement. L’agence a également souligné qu’elle met tout en œuvre pour rétablir cette infrastructure essentielle dans les meilleurs délais tout en minimisant les perturbations pour les usagers pendant la durée des travaux.



Dans ce contexte, le MITTA et l'AGEROUTE ont appelé les conducteurs à faire preuve de responsabilité et de vigilance. Ils ont insisté sur la nécessité d'éviter les collisions récurrentes avec les ponts et passerelles, notamment celles causées par les poids lourds. Cette recommandation vise à limiter les incidents et à préserver l'intégrité des infrastructures routières du pays.