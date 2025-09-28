Déguerpissements : la CJRS condamne les violences faites aux journalistes à Keur Massar

La Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) dénonce l'incident survenu ce dimanche matin, lors d'une opération de déguerpissement à Keur Massar (banlieue dakaroise). Dans un communiqué, la CJRS "condamne fermement le traitement inacceptable infligé par le maire de Keur Massar Sud, Mouhamed Bilal Diatta, et ses agents, aux journalistes venus couvrir un déguerpissement".



L'organisation souligne la gravité de cet acte, survenu ce 28 septembre, en précisant que "ce triste incident constitue une atteinte grave à la liberté de la presse et au droit des citoyens à être informés", d'autant plus qu'il coïncide avec la Journée internationale de l'accès universel à l'information.



En solidarité avec les victimes, "la CJRS exprime sa solidarité totale aux confrères et consœurs victimes, et se tient à leur disposition pour toute assistance médicale ou juridique".



En conclusion, la Convention réaffirme son engagement en indiquant que "la CJRS reste mobilisée pour la défense de la liberté de la presse et la dignité des journalistes".