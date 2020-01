Déjeuner au Palais avec ses "bannis": Macky fait pleurer Diene Farba et promet de recoller les morceaux de l'Apr

Le chef de l'Alliance pour la République a reçu au Palais, après le "Cleaning Day" de samedi, ses compagnons de la première heure, autour d'un déjeuner.

Le journal L'As révèle que beaucoup tous les responsables apéristes "oubliés" depuis le début du second mandat ont répondu présent à ces retrouvailles. Excepté les deux Moustapha (Cissé Lo et Diakhaté)



Youssou Touré, "lâché" par le couple présidentiel, Aminata Tall, Diène Farba Sarr, qui s'était éloigné du Palais, ont été invités par le chef de l'État dans une rencontre laquelle Boun Abdallah Dionne, Aminata Touré, Abdou Mbow, ABC, Abdoulaye Diouf Sarr, Mor Ngom, Abou Abel Thiam, Benoît Sambou… ont aussi pris part.



Et même si Moutapha Cissé Lô et Moustapha Diakhaté n'ont pas répondu à l'appel, nos confrères notent qu'ils étaient les absents les plus présents.



Et de l'émotion, il y en a eu lors de ce déjeuner. L'As de révéler que l'ancien ministre Diène Farba n'a pu retenir son émotion. Il a craqué et fondu en larmes.



Les différents responsables qui ont pris la parole au cours du déjeuner ont demandé à Macky Sall de reprendre en main son parti et de le redynamiser. Et le président de l'Alliance pour la République (Apr) a promis de faire quelque chose.