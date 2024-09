Délégation de la Banque mondiale au Sénégal : un nouveau cadre de partenariat 2025-2030 pour plusieurs secteurs stratégiques

Le Sénégal peut compter sur l’appui de la Banque mondiale pour booster plusieurs secteurs clés. En effet, l’institution financière internationale déclare avoir rassuré les autorités du Sénégal de son soutien à leurs initiatives dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, de l’économie numérique, de l’éducation et de la santé, à l’occasion d’une récente mission déployée au Sénégal.



Cette mission a été conduite par Ousmane Diagana, le vice-président pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de la Banque mondiale, et Sergio Pimenta, le vice-président Afrique de la Société financière internationale (SFI), la branche chargée du secteur privé au sein de cette institution multilatérale.



« Le groupe de la Banque mondiale a réaffirmé sa volonté de soutenir les priorités du gouvernement, notamment dans les secteurs de la gouvernance, de l’agriculture, de l’énergie, de l’économie numérique, de l’éducation et de la santé », indique un communiqué de l’institution financière repris par l’Agence de Presse Sénégalaise.



Il ajoute que « la mission a informé le gouvernement de la préparation en cours du nouveau cadre de partenariat pays », qui va concerner le Sénégal durant la période 2025-2030. Il s’agit d’une « nouvelle étape du partenariat de plus de soixante ans », qui lie le Sénégal à la Banque mondiale.



Ce cadre de partenariat « ouvre la voie à des opportunités prometteuses pour un développement durable et inclusif ». Lors de leur visite à Dakar, Ousmane Diagana et Sergio Pimenta ont eu des échanges avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko, souligne le communiqué.



Il affirme que « les consultations avec les parties prenantes ont inclus une réunion d’analyse approfondie dédiée à la création d’une plateforme de financement pour la première phase des autoroutes de l’eau ».



« Nous renforçons notre soutien aux petits entrepreneurs et aux champions locaux».



Les membres de la mission ont échangé avec les autorités sénégalaises sur le Programme intégré de sécurité de l’eau et de l’assainissement (PISEA).



Le PISEA « s’étend sur une période de dix ans en plusieurs phases, avec un premier financement de 200 millions de dollars (près de 120 milliards de francs CFA) approuvé cette année », indique la même source.



Elle ajoute que MM. Diagana et Pimenta ont procédé à l’inauguration, à Niamone, dans la région de Ziguinchor (sud), d’un système d’alimentation en eau par pompe solaire.



« Le séjour des deux vice-présidents [de la Banque mondiale] a été l’occasion de rencontrer des acteurs de l’écosystème entrepreneurial pour aborder les opportunités de soutien aux petites et moyennes entreprises, en accord avec les priorités du gouvernement et les programmes de l’institution financière », indique le texte.



« En capitalisant sur notre expertise globale et notre présence locale, nous renforçons notre soutien aux petits entrepreneurs et aux champions locaux, et nous attirons les investisseurs. Nous visons à stimuler une croissance inclusive, partant de la base pour renforcer l’ensemble du secteur privé », affirme le communiqué en citant Sergio Pimenta.