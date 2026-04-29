Santé publique : 1 325 litres d’huiles usagées saisis par le service d’hygiène à la Médina

La Brigade régionale d’hygiène de Dakar a frappé un grand coup dans la lutte contre les produits alimentaires dangereux ce mercredi 29 avril 2026. Une opération menée sous la direction du capitaine Idrissa Ndiaye a permis de saisir 1 325 litres d’huiles usagées dans le quartier de la Médina. Cette intervention fait suite à un renseignement précis concernant un réseau de collecte et de revente de corps gras impropres à la consommation humaine.







Un individu a été interpellé sur les lieux de la saisie. Lors de son audition, le mis en cause a tenté de justifier son activité par des explications jugées contradictoires et peu convaincantes par les enquêteurs. Après avoir affirmé qu'il revendait ces huiles à bas prix auprès de restaurateurs, il a ensuite soutenu que le stock était destiné à une savonnerie artisanale basée dans la région de Kolda. Les autorités ont finalement retenu contre lui l'infraction de mise en vente de produits impropres à la consommation.







Cette saisie s'inscrit dans un plan de renforcement des contrôles sanitaires à travers la capitale sénégalaise. Les agents d'hygiène multiplient actuellement les patrouilles pour démanteler les unités clandestines de production alimentaire et surveiller de près les pratiques dans les boulangeries et la restauration de rue. L'objectif est de neutraliser les circuits de recyclage d'huiles de friture qui présentent des risques graves de toxicité pour les populations.







Le service d'hygiène a profité de cette opération pour appeler les citoyens à une vigilance accrue et à signaler toute pratique suspecte. La collaboration des populations est jugée essentielle par le capitaine Ndiaye pour assurer l'efficacité des contrôles et protéger la santé publique. Le suspect a été mis à la disposition de la justice, tandis que le stock d'huile saisi sera détruit conformément aux protocoles sanitaires en vigueur.

