Mame Less Camara 3 ans déjà : Tu fus afin que nous soyons (Par Dr Cheikh Omar Diallo)

Mame Less Camara trois ans déjà… Tu nous manques terriblement.



Je suis entré dans le monde merveilleux du journalisme par les propylées de la presse écrite, grâce au prodigieux écrivain Boubacar Boris Diop, Directeur de publication du quotidien "Le Matin" et toi ; le médiagénique, le célèbre chroniqueur et l'influent patron de presse, il y a… 25 ans.



C’est donc le cœur lourd que je reprends la plume pour te refaire mes adieux, suite à ta disparition un 29 avril 2023, à l'hôpital Principal de Dakar, après une longue maladie. Tu continueras de laisser un vide immense dans nos cœurs et dans le monde du journalisme sénégalais.



Tu fus notre doyen, le mentor des journalistes et la référence ultime dans la presse : Alassane Samba Diop, Mamoudou Ibra Kane, Souleymane Jules Diop, Souleymane Niang, Abdou Abel Thiam, Abdou Karim Diarra, Aka, Yaya Sakho, Georges Nesta Diop, Charles Faye, Yakham Mbaye, Massamba Mbaye, Boubacar Seck, Ousseynou Nar Guèye, Thiéfolo Koné, Alioune Fall, Diaw Mbodj, Mademba Ramata Dia, Odia, Ibou Fall et moi. Et tant d’autres.



Spécialiste de Nietzsche, de Hegel et Hugo, homme d’idées et doté de grandes qualités humaines, tu fus un véritable homme d’Etat dans les médias. Chroniqueur politique sous le pseudonyme d'Abdou Sow, journaliste à la RTS, éditorialiste, directeur de publication, directeur de radio, formateur et journaliste intégral, ton parcours professionnel fut un témoignage de ta passion pour le journalisme.



Tu nous disais avec insistance : "Chaque jour, j’en sais moins que la veille. C’est pourquoi je vérifie trois fois avant d’écrire". Une humilité de plus en plus rare dans cette profession en quête et perte de sens.



Je me souvins du jour où tu m'accueillis au journal "Le Matin" en 2000, m'initiant à l'esprit critique, au doute professionnel et à la triple vérification de l’information : la fameuse triangulation.



Grand Less, tu fus un guide, un modèle et une source d'inspiration pour tous ceux qui eurent la chance de croiser ton chemin. Tu fus, à l’image du Mentor d’Homère, une présence tutélaire, exigeante et éclairante, veillant avec sagesse sur ses disciples comme Pénélope sur la mémoire et la fidélité. Tu fus un passant considérable sur terre.



Aujourd'hui, le monde des médias se rappelle de toi, orphelin à jamais d'un de ses plus grands monuments. Ton héritage mérita qu'on lui rendît hommage, en attachant ton nom à un prix, une école ou un évènement. Ton engagement pour le renforcement d'un journalisme noble resta gravé dans les mémoires.



Parmi tes qualités qui nous manquèrent tant, il y eut ton humeur égale, ton humour, ton écoute active, ton ironie mordante et ton humilité profonde et sincère.



Je garde précieusement en moi le souvenir de l'invitation que tu m'as faite pour intervenir sur la couverture médiatique, en période de campagne électorale face à tes étudiants. Même si ce rendez-vous n’a pu être respecté, je continuerai à perpétuer les valeurs que tu m'as enseignées. La plûme féconde et la voix autorisée que tu incarnas se turent à jamais, mais ton esprit et ta sagesse continuèrent de résonner en nous. Mame Less Camara, cher mentor, tu resteras à jamais dans nos cœurs et nos pensées.



Tu fus celui grâce à qui nous sommes…



Avec toute notre reconnaissance éternelle.





Dr Cheikh Omar Diallo