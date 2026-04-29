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HLM Grand Yoff : la Gendarmerie démantèle un site domestique de culture et de commercialisation de chanvre indien



HLM Grand Yoff : la Gendarmerie démantèle un site domestique de culture et de commercialisation de chanvre indien
Le Groupe de Lutte Anti-Drogue (GLAD) de la Gendarmerie nationale a procédé, le mardi 28 avril 2026, à l’interpellation d’un individu impliqué dans la culture et la commercialisation de produits prohibés.
 
Selon les pandores, l’opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un trafic de stupéfiants aux HLM Grand Yoff.
 
Les investigations menées ont permis d’établir que le suspect avait aménagé, à son domicile, un espace spécialement dédié à la culture et à la vente de chanvre indien.
 
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Moussa Ndongo

Mercredi 29 Avril 2026 - 19:28


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