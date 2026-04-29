HLM Grand Yoff : la Gendarmerie démantèle un site domestique de culture et de commercialisation de chanvre indien

Le Groupe de Lutte Anti-Drogue (GLAD) de la Gendarmerie nationale a procédé, le mardi 28 avril 2026, à l’interpellation d’un individu impliqué dans la culture et la commercialisation de produits prohibés.



Selon les pandores, l’opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un trafic de stupéfiants aux HLM Grand Yoff.



Les investigations menées ont permis d’établir que le suspect avait aménagé, à son domicile, un espace spécialement dédié à la culture et à la vente de chanvre indien.

