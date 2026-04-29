Présentation rapport ITIE 2024 à Matam : L’adjoint au gouverneur alerte sur les défis structurels du secteur extractif

L’adjoint au gouverneur de Matam, Tafsir Baba Anne, a pris part à l’atelier régional consacré au partage des résultats du rapport 2024 de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE).



S’appuyant sur ce rapport, il a indiqué que les entreprises extractives implantées dans la région de Matam ont contribué à hauteur de 5,993 milliards FCFA, soit 1,31 % de la contribution globale du secteur.



« Sur ce montant, 5,641 milliards FCFA ont été affectés directement au budget de l’État. A côté, la SOMIVA a produit 532 353 tonnes de phosphates et en a exporté 230 418 tonnes pour une valeur commerciale à l’exportation de 19,9 milliards FCFA », a déclaré le chef de l’exécutif régional.



Au-delà des aspects financiers, l’autorité administrative a souligné que le rapport ITIE 2024 soulève aussi des défis structurels, notamment la nécessité d’opérationnaliser pleinement certains mécanismes, notamment les fonds de péréquation et de réhabilitation des sites miniers et l’importance de renforcer la divulgation des données environnementales et sociales.



Selon lui, la préservation de la biodiversité et la protection des communautés doivent demeurer au cœur de notre action collective.



Il a ainsi insisté sur l’importance d’un débat public permanent, d’une meilleure divulgation des informations et d’une participation active des citoyens, en particulier au niveau territorial.



