Coopération : La Chine livre le nouveau siège ultramoderne de la CEDEAO à Abuja

Le paysage institutionnel de l'Afrique de l'Ouest a franchi un nouveau cap ce mardi 28 avril 2026 avec la remise officielle du nouveau siège de la Commission de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria. Ce complexe ultramoderne, entièrement financé par le gouvernement de la République populaire de Chine dans le cadre de son programme China-Aid, a été transmis aux autorités régionales lors d'une cérémonie solennelle. Cet événement marque une étape décisive dans le renforcement de l'intégration régionale et scelle la profondeur des relations de coopération entre Pékin et les États de l'Afrique de l'Ouest.







La cérémonie a réuni les hauts responsables de la Commission de la CEDEAO, ainsi que des représentants de premier plan des gouvernements nigérian et chinois. S.E. Dr Oumar Alieu Touray, Président de la Commission de la CEDEAO, a salué cet achèvement comme un accomplissement historique. Selon lui, ce bâtiment n'est pas qu'une simple infrastructure administrative, mais un symbole fort de la solidarité régionale et du progrès partagé entre les pays membres de l'organisation.







Ce projet témoigne de la volonté de la Chine d'accompagner le renforcement institutionnel de l'Afrique de l'Ouest. En offrant un cadre de travail centralisé et doté des dernières technologies, Pékin facilite l'efficacité opérationnelle de la Commission de la CEDEAO. Pour les responsables régionaux, ce nouveau siège représente un levier stratégique pour la mise en œuvre des politiques de développement durable et la coordination des efforts de paix et de sécurité dans l'espace communautaire.







L'inauguration de ce complexe intervient dans un contexte de consolidation des partenariats internationaux de la CEDEAO. Au-delà de l'aspect matériel, ce don souligne l'influence croissante de la diplomatie chinoise dans le soutien aux organisations multilatérales africaines. Ce nouveau point d'ancrage à Abuja est désormais le cœur battant de la gouvernance régionale, destiné à porter les ambitions d'intégration des quinze États membres pour les décennies à venir.

