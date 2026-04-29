JO de LA28 - Tournoi de qualification olympique de football femmes : le Sénégal affrontera la Tunisie en double confrontation

L’équipe du Sénégal féminine de football affrontera la Tunisie lors du 2e tour des éliminatoires des Jeux olympiques Los Angeles 2028 (LA28), avec une double confrontation prévue en octobre 2026.



Le tirage au sort du Tournoi africain de qualification olympique de football femmes a eu lieu ce mercredi 29 avril, définissant le tableau complet d'une épreuve qui se déroulera du 1er juin 2026 au 4 décembre 2027.



Cinq tours sous la forme de matchs aller-retour sont prévus. Le premier ne sera disputé que par les six équipes les moins bien placées au classement FIFA : le Soudan défiera les Comores, le Soudan du Sud jouera contre Madagascar et Maurice sera aux prises avec le Djibouti.



Toutes les autres nations entreront en lice au deuxième tour, en octobre prochain. Ça sera notamment le cas du Maroc, finaliste de la dernière CAN féminine, face au Congo. Des retrouvailles avec le Nigéria, champion d'Afrique en titre et qualifié à Paris 2024, pourraient avoir lieu dès le troisième tour !



Le Sénégal et la Tunisie s'affronteront au deuxième tour, le vainqueur de ce duel retrouvant ensuite le vainqueur du match Mali-Bénin. Pour l'Algérie, la route vers Los Angeles commencera en République centrafricaine. La Zambie, qui avait participé aux JO de Paris 2024, devra battre l'Ouganda puis potentiellement défier le Ghana pour espérer obtenir un troisième quota olympique consécutif.

