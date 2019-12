Délibéré de l'affaire des talibés enchaînés: le Khalife des mourides défend les disciples d'user de la violence

C'est demain mercredi 4 décembre que le tribunal de Grande instance de Louga va rendre son verdict dans l'affaire du maître coranique arrêté par la gendarmerie de Koki pour avoir enchaîné certains de ses disciples.



Le jour du procès, les maîtres coraniques et autres disciples mourides avaient enfoncé la porte du tribunal et saccagé l'intérieur des lieux. Des images qui avaient fait réagir le ministre de la Justice, l'Union des magistrats du Sénégal (Ums) et l'Ordre des avocats.



Pour le délibéré de demain, le Khalife général des mourides a, dans un message transmis par son émissaire à Louga, appelé tous les disciples mourides de rester calmes, car il suit de très près le dossier. Serigne Mountakha recommande d’éviter la violence et de rester à son écoute.



"Que personne ne pose un acte qui pourrait engendrer la violence", a prévenu le guide religieux.



Rappelons que le chef de l'État, Macky Sall, a rencontré le Khalife général des Mourides pour s'entretenir avec lui de la question. C'état lors de son passage à Kael pour la journée de l'Elevage.