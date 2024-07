Délivrance de casier judiciaire : un vaste réseau d'arnaqueurs agissant au nom du ministère de la justice investit la toile investit la toile

Une nouvelle technique d'escroquerie tendant à soutirer de l'argent à d'honnêtes citoyens est mis en place par des individus malintentionnés. Le préjudice subi par les populations est effectué au nom du ministère de la justice. Car ces malfrats s'activent dans la délivrance de casiers judiciaires via un site internet dénommé SAMACASIERJUDICIAIRE.



Le ministère de la justice mis au parfum de ce vaste réseau d'escroquerie est sorti de sa réserve. Dans une note, l'institution d'affirmer, "depuis quelques jours, le site dénommé SAMACASIERJUDICIAIRE. COM propose la délivrance de casier judiciaire à domicile, en moins de 48 heures. Selon les informations diffusées, la réception des casiers serait assujettie au paiement d'un certain montant. Le Ministère de la Justice précise qu’il n’est pas associé à cette initiative".



Dégageant toute responsabilités de ses services, le ministère de la justice a tenu à rappeler aux citoyens les procédures et services dédiés à la délivrance du casier judiciaire. "La délivrance du casier judiciaire est légalement encadrée et aucune structure, autres que ses services, n'est habilitée à l'heure actuelle à intervenir dans le processus", a-t-on rappelé.



Enfin, il dit se réserver le droit d'engager toute action appropriée face à ces agissements.