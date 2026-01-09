Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue à Nioro : quatre (4) kilos de chanvre saisis et deux individus arrêtés



Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue à Nioro : quatre (4) kilos de chanvre saisis et deux individus arrêtés
La brigade territoriale de Nioro a procédé, le jeudi 8 janvier 2026, au démantèlement d’un réseau de trafic international de drogue, annonce la Gendarmerie nationale.
 
Suite à l'exploitation d'un renseignement faisant état d'un trafic à partir d'un pays limitrophe, les éléments de la Brigade Territoriale de Nioro ont mené des investigations ayant abouti à la perquisition du domicile d'un individu signalé comme trafiquant, situé au village de Dinguiraye (Commune de Paoscoto).
 
L'opération a permis la saisie de quatre (4) kilogrammes de chanvre indien et à l'interpellation du mis en cause et de son complice, tous deux de nationalité sénégalaise.
Autres articles

Moussa Ndongo

Vendredi 9 Janvier 2026 - 19:57


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter