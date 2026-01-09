Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue à Nioro : quatre (4) kilos de chanvre saisis et deux individus arrêtés

La brigade territoriale de Nioro a procédé, le jeudi 8 janvier 2026, au démantèlement d’un réseau de trafic international de drogue, annonce la Gendarmerie nationale.
Suite à l'exploitation d'un renseignement faisant état d'un trafic à partir d'un pays limitrophe, les éléments de la Brigade Territoriale de Nioro ont mené des investigations ayant abouti à la perquisition du domicile d'un individu signalé comme trafiquant, situé au village de Dinguiraye (Commune de Paoscoto).
L'opération a permis la saisie de quatre (4) kilogrammes de chanvre indien et à l'interpellation du mis en cause et de son complice, tous deux de nationalité sénégalaise.
