Demba BA : "Je garde l’espoir d’aller au Mondial 2018 avec le Sénégal"

Absent de la tanière des « Lions » de la Téranga depuis mars 2015, Demba Ba, qui évolue actuellement au Göztepe Spor Kulübü dans le championnat turc, n’a jamais caché son envie de rejouer avec la sélection du Sénégal et de participer au Mondial 2018. En décembre dernier, celui qui a marqué cinq buts en neuf matchs avec son club actuel a émis le vœu d’aller en Russie avec son pays.



« Je ne le cache pas, j’aimerais en faire partie. Que ce soit moi ou n’importe quel autre Sénégalais qui joue dans n’importe quel coin du monde, voudrait jouer la Coupe du monde. Moi, je veux jouer la Coupe du monde. C’est pourquoi je travaille dur encore une fois pour revenir dans cette équipe nationale parce que je sais que je peux apporter un dynamisme dans cette équipe. Depuis 2007, je suis dans cette équipe nationale. Des anciens, il y en a. Mais on a quand même besoin de la longévité pour encadrer les jeunes. Ce sont des choses que j’ai envie de partager avec les jeunes et recevoir des choses d’eux. C’est un espoir que j’ai encore », a-t-il dit au journal portugais Record, propos relayés par Foot Mercato.



Sauf que le sélectionneur sénégalais, Aliou Cissé, ne voit forcément pas les choses de la même façon. Demba Ba voit ses espoirs s’amenuiser au vu des récentes déclarations du coach des Lions.



« Il y a un groupe déjà en place, qui existe depuis trois ans. Et dans l’ensemble, je suis satisfait des joueurs », disait-il avant d’être un peu plus ouvert. « Mais je le dis et je le répète, l’équipe n’est pas fermée à Demba ou un autre. Les performances des autres en dehors du groupe offrent des possibilités et vous ne pouvez pas les ignorer ».



Avec Foot Mercato