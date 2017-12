Demba BA fait un clin d’œil à Aliou Cissé: « Je ne le cache pas, j’aimerai… »

« Je ne le cache pas, j’aimerais en faire partie. Que ce soit moi ou n’importe quel autre Sénégalais qui joue dans n’importe quel coin du monde, voudrait jouer la Coupe du monde. Je veux jouer la Coupe du monde. C’est pourquoi je travaille dur encore une fois pour revenir dans cette équipe nationale parce que je sais que je peux apporter un dynamisme dans cette équipe ». Demba BA qui se prononce ainsi, indique qu’il « est dans l’équipe nationale A depuis 2007 ».



« Des anciens, il y en a (et) on a quand même besoin de la longévité pour encadrer les jeunes. Ce sont des choses que j’ai envie de partager avec les jeunes et recevoir des choses d’eux. C’est un espoir que j’ai encore. Même si je n’ai pas de matchs de qualification, je me souviens de deux ‘2) Coupes d’Afrique où on m’a laissé à quai », explique-t-il dans « Record ».

Et d’ajouter : « Malgré le fait que je n’ai pas participé aux éliminatoires au moment présent, pour cette coupe du monde, je pense que je pourrai faire partie ».



L’international sénégalais précise toutefois qu’il n’a pas encore discuté de cela avec le sélectionneur national, Aliou Cissé.