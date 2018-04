Demi-finale aller Ligue Europa : Griezmann arrache le nul à Arsenal (1-1)

On attendait un match Alexandre Lacazette - Antoine Griezmann. Il a bien eu lieu. Les attaquants français ont marqué l'un et l'autre jeudi dans le premier acte de la finale avant la lettre qui s'est terminé sur un nul (1-1) rageant pour Arsenal qui a joué 80 minutes à onze contre dix et un rien inespéré pour son visiteur qui a longtemps été plus proche du 2-0 que du 1-1 et abordera le retour, jeudi prochain, avec un avantage en poche.







Le choc aura été marqué par la griffe tricolore puisque «Air» Lacazette a marqué de la tête sur un centre de Wilshere à la faveur d'un «jump» impressionnant devant Lucas Hernandez (61e), alors que c'est un duel perdu par Laurent Koscielny qui a servi les intérêts de Griezmann sur son égalisation en deux temps face à Ospina (82e).



L'Equipe