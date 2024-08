Demi-finales du tournoi de football aux JO de Paris 2024 : France-Egypte et Maroc-Espagne ce lundi

Les demi-finales du tournoi de football des Jeux Olympiques de Paris seront disputées ce lundi 5 août dans des stades emblématiques. La France affronte l’Egypte tandis que le Maroc défie l’Espagne.



Le Stade Vélodrome de Marseille accueillera la rencontre entre le Maroc et l’Espagne à 16h00 GMT. Deux ans seulement après leur confrontation lors de la Coupe du monde 2022, les deux équipes se retrouvent une nouvelle fois sur le terrain ce lundi 5 août. Cette rencontre, qui aura l’air d’une revanche, est particulièrement attendue.



Le Maroc, après avoir remporté une large victoire contre les États-Unis (4-0), cherche à continuer sur sa lancée. De son côté, l'Espagne, avec sa solide équipe, espère faire preuve de la même force qui l’a propulsée jusqu'ici.



France et Égypte : duel pour une place en finale



À 19h00 GMT, le Stade de Lyon sera le théâtre du duel entre la France et l’Égypte. L’équipe de France, qualifiée après une victoire serrée (1-0) contre l’Argentine, affrontera les Égyptiens qui ont éliminé le Paraguay lors d'une séance de tirs au but (1-1, t.a.b 5-4).



Ce match sera disputé d'autant plus que les deux équipes cherchent à décrocher une place en finale.