Démission Équipe nationale féminine de France: la capitaine Wendie Renard suivie par plusieurs autres joueuses

Une réaction unanime. Alors que Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani ont annoncé vendredi leur retrait de la sélection tricolore pour dénoncer un système "bien loin des exigences requises par le plus haut niveau", toutes les trois ont reçu le soutien des stars du football féminin.



La première à réagir étant évidemment la coéquipière de la capitaine tricolore à l'OL, Ada Hegerberg, qui a elle-même vécu une situation similaire avec la Norvège, s'éloignant pendant quatre ans pour demander davantage d'égalité femmes-hommes. "Combien de temps devrons-nous passer par ces moments pour que nous soyons respectées ? Je suis avec toi, Wendie, et avec toutes celles qui traversent le même processus. Il est temps d'agir", écrit l'attaquante en réponse au communiqué de Wendie Renard.