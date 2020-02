Démission de Khadim Ba de la SAR: les risques de pénurie du pétrole brut inquiètent les professionnels du secteur

La démission du Directeur général (Dg) de Locafrique, Khadim Bâ, actionnaire majoritaire de la Société africaine de raffinage (SAR) avec 34%, du capital, du Conseil d’administration, sème déjà la panique dans le secteur pétrolier au Sénégal. L’Association Sénégalaise des Pétroliers (ASP) craint la « catastrophe » surtout dans l’approvisionnement normal du pétrole brut.



« Si en ce moment, il y a démission de l’actionnaire majoritaire, ça met tout le monde dans l’incertitude par rapport à l’approvisionnement. On craint aussi que l’approvisionnement en brut soit affecté », a déclaré, Sékou Fanta Mady Diaïté, vice-président de l’ASP.



M. Diaïté reste cependant optimiste car, informe-t-il, «une grande partie de la dette globale que devait l’Etat du Sénégal aux entreprises pétrolières, à peu près 50%, a été remboursée la semaine dernière ».



Le Dg de Locafrique n’a pas seulement démissionné des instances du Conseil d’administration de la SAR, il a, par ailleurs, annoncé dans sa lettre de démission, le retrait de sa caution à hauteur de 130 milliards de F Cfa et de « sa » ligne de crédit, 163 milliards de F Cfa.



Mais, selon un Directeur général (Dg) d’une banque de la place qui s’est confié à L’Observateur, cela ne peut pas se faire dans l’immédiat. Et, M. Bâ devra attendre la fin de l’engagement de la SAR pour recouvrir ses fonds.

« (…). Une caution est liée à la durée de l’engagement. Et la seule solution pour retirer une caution, c’est de payer les engagements d’abord. Tant qu’il ne l’a pas fait, c’est au prochain renouvellement de l’engagement qu’il pourra retirer sa caution », a-t-il expliqué.