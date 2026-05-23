Démission du directeur général du Musée des civilisations noires après le limogeage d’Ousmane Sonko

Mouhamed Abdallah Ly a annoncé sa démission de son poste de directeur général du Musée des civilisations noires (MCN), via un message publié sur sa page Facebook. Cette décision intervient suite au limogeage d’Ousmane Sonko de ses fonctions de Premier ministre.



Dans son message, il écrit : « J'annonce ma démission de la Direction générale du Musée des Civilisations noires. Je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de servir mon pays à ce niveau de responsabilité. Le reste se dira au moment opportun… ».



Nommé à ce poste par le président Bassirou Diomaye Faye en septembre 2024, Mouhamed Abdallah Ly quitte donc ses fonctions après seulement deux ans à la tête de l’institution.



