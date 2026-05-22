Pèlerinage de Popenguine : Bassirou Diomaye Faye rend une visite de courtoisie à l’archevêque de Dakar

À la veille d’un week-end marqué par la célébration de la Pentecôte et la 138e édition du Pèlerinage de Popenguine, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué une « visite de courtoisie » à Monseigneur André Guèye, Archevêque de Dakar.



Sur sa page Facebook, le chef de l’État a souligné la portée symbolique de cette rencontre : « Cette visite dit quelque chose du Sénégal. L'entente entre les confessions est, chez nous, un fondement de la stabilité et une part de l'identité nationale ».



Il a ajouté : « Dans un monde traversé par les replis, ce bien commun n’est jamais un acquis. Il appelle l’engagement constant de l’État et la vigilance de chacun ».



Le Président Faye a également adressé ses vœux les plus fraternels à Monseigneur Guèye, aux pèlerins qui s’apprêtent à rejoindre Notre-Dame de la Délivrande, ainsi qu’à toute la communauté catholique du Sénégal.



La 138e édition du pèlerinage marial de Popenguine, situé dans la région de Mbour (ouest), est prévue du 23 au 25 mai prochain. Le thème retenu pour cette année est : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu ».