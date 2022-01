Démission du vice-président de l'Assemblée de RDC: l'UDPS un peu plus divisée

Deux camps semblent se former, entre les militants qui attendent la confirmation de la démission du premier vice-président de l’Assemblée nationale et d’autres qui le supplient de ne pas aller au bout sa démarche.



Jean-Marc Kabund est apparu détendu devant les militants. Il en a profité pour adresser quelques piques aux militants qui réclamaient son départ. « Leur joie est de courte de durée », a-t-il dit.



Parmi les cadres du parti et dans l’entourage de Félix Tshisekedi, personne ne commente publiquement ces évènements. Mais sous cape, certains se lâchent. Il s’agit, disent-ils, de la manifestation d’une accumulation de tensions dans l’entourage du chef de l’État. Et quelques conseillers reprochent à Jean-Marc Kabund son attitude jugée arrogante. « Il se croit tout permis. Il pense qu’il est vice-président de la République. Il ne respecte ni le président ni sa famille », confie un membre du cabinet de Félix Tshisekedi.



Ces évènements arrivent également dans un contexte marqué par des tensions au sein du parti. Deux camps se sont formés depuis 2019. L’un d’eux ne reconnait pas le leadership de Jean-Marc Kabund.



Aujourd’hui encore, certains cadres reprochent à l’actuel directoire de ne pas préparer suffisamment les échéances électorales de 2023.



Selon ses proches, la situation embarrasse le chef de l’État, qui espère une réélection et attend beaucoup des dirigeants de son parti l’UDPS.