Démolition du Dojo National : la Fédération sénégalaise de Judo compte porter plainte

La Société Nationale de Gestion du Patrimoine de l’État après avoir sommé la FSJDA de quitter le Dojo National il y a un peu plus d’un an est passé à l’acte en démolissant le Dojo national.



La démolition de ce symbole a été difficile à accepter pour la Fédération, qui peine encore à digérer cette décision. Lors d’une cérémonie officielle de réception d’un don important de matériel sportif et informatique offert par la Fédération Internationale de Judo, Ababacar Ngom, président de la FSJDA, a déclaré que la Fédération allait déposer une plainte auprès du Procureur de la République contre le patrimoine bâti de l’État pour avoir été spoliée de son patrimoine.



Monsieur Ngom a demandé au Directeur de Cabinet du ministère des Sports de transmettre cette volonté à madame la Ministre en charge des Sports, précisant que des conseillers juridiques avaient déjà été contactés pour préparer cette action.