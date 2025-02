Départ de Oumou Diallo du Pastef: une démission, des interrogations, des frustrations…

La démission d’Oumou Diallo, militante active du Pastef de la diaspora, continue d’alimenter les débats et de susciter des réactions au sein du parti. Son départ inattendu a laissé place à de nombreuses spéculations. Dans les rangs du parti, certains évoquent la frustration comme principale cause, tandis que d’autres se demandent si cette démission ne traduit pas un malaise plus profond sur l’implication et la reconnaissance des femmes dans le Pastef.



Parmi celles qui s’interrogent, Dieynaba Sarr, militante du parti, a pris la parole sur Facebook pour exprimer son désarroi. "Comment une femme aussi engagée, qui a pris de nombreux risques, peut-elle décider de quitter notre parti maintenant, alors que tant de défis restent à relever ?" s’interroge-t-elle.



Ne se remettant toujours pas du départ d’Oumou Diallo, Dieynaba Sarr lui adresse un message de soutien et un appel à ne pas abandonner le combat politique. "Ne jette pas l'éponge ! Tout n'est pas perdu. Reviens parmi nous et battons-nous ensemble pour continuer de changer les choses ", demande t-elle.



Dans sa publication, Dieynaba Sarr ne se contente pas d'exprimer son incompréhension. Elle pose des questions sur la place des femmes au sein du parti et sur leur expérience du militantisme politique. "Leurs préoccupations sont-elles prises en compte ? Leurs voix singulières sont-elles assez entendues ? Sont-elles assez protégées, accompagnées, soutenues, valorisées ? Sont-elles reconnues à leur juste valeur ?", s’interroge t-elle.



Si les raisons exactes de la démission d’Oumou Diallo restent floues, son acte soulève des questions sur l’organisation interne du Pastef et la place des femmes dans la stratégie du parti.



C’est hier mardi qu’Oumou Diallo a annoncé son départ du parti Pastef à travers une publication sur X (ancien Twitter). Dans son post elle a réaffirmé son attachement aux valeurs de progrès et de développement du Sénégal.



Pour rappel, Mme Diallo était l’initiatrice de la pétition lancé sur les réseaux sociaux pour empêcher Macky Sall de participer à une conférence aux Etats-Unis.