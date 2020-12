Département de Bakel: le maire de Gabou « agresse » le directeur d'une école pour une histoire de terrain

Un fait rarissime s'est déroulé ce mardi matin 15 décembre 2020 à Gabou, une commune située dans le département de Bakel, à l'Est du Sénégal. Pour une histoire de terrain, le maire de cette commune Bocar Amady Sy, qui est aussi un ancien gendarme, est allé agresser le directeur de l'école Gabou 2, Hamidou Bâ, en l'abreuvant d'injures et brandissant une matraque pour le décharger.



Selon des témoins de la scènes contactés par PressAfiik, tout est parti de la construction d'un mur de clôture de l'école. « Le maire avait un projet de construction pour clôturer l'école. Le projet avait été commencé par les émigrés de la localité, mais n'était pas encore terminé. Sachant que le travail inachevé, le maire voulait en profiter pour diminuer une partie du terrain », a confié un témoin.



Ce mardi dans la matinée, le maire a envoyé un maçon pour procéder à un découpage. Informé, le directeur de l'école a demandé à ce dernier d'arrêter. Bien qu'il a fait savoir au directeur que c'est le maire qui l'a envoyé, Hamidou Bâ a informé qu'il n'était au courant de rien.



Ainsi, le maçon est allé informé le maire. Ce dernier est arrivé à l'école, rouge de colère. « Il a verbalement agressé le directeur en le qualifiant de "doomou haram (bâtard)" devant des enseignants et des élèves. Il a sorti une matraque pour le décharger », selon un autre individu qui a assisté à la scène.



Les témoins sont intervenus pour les séparer. Une réunion sera tenue ce mardi dans la soirée. Et une médiation a été entamée pour tirer cette affaire au clair et mettre fin à ce conflit.