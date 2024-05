Dépigmentation des parties intimes aux baumes "lèvres roses": un phénomène inquiétant au Sénégal

Une nouvelle tendance fait des ravages parmi les jeunes hommes : l'application de baumes à base de produits décapants sur leurs glands pour obtenir une couleur plus rose. Cette pratique, popularisée sous le nom de "lèvres roses", s'avère extrêmement dangereuse et présente de graves conséquences médicales.



Sur TikTok, les vidéos alertant sur ce phénomène se multiplient. Un jeune homme y expose cette pratique, avec une image à l'appui. Dans une vidéo devenue virale, il avertit : « Au Sénégal, il y a des hommes qui appliquent les baumes dits "lèvres roses" non pas sur leurs lèvres, mais sur leur gland afin d'avoir une couleur beaucoup plus rose. Quel est le but d'une telle pratique ? De l'insouciance ou de l'impolitesse, mais les conséquences sont dévastatrices. » Il poursuit en alertant que ces hommes développent des infections et risquent de contracter des cancers génitaux, ce qui pourrait détruire leurs vies.



Pour comprendre la composition de ces baumes vendus à 1000 francs CFA dans des boutiques de cosmétiques, Omar Seydou Sow, dermatologue à l'hôpital de Keur Massar, a affirmé que les produits dépigmentants peuvent contenir des substances dangereuses comme le mercure, les dermocorticoïdes ou l'hydroquinone. « Ces éléments peuvent entraîner des complications infectieuses bactériennes, mycosiques ou virales », explique-t-il. Les infections bactériennes fragilisent l'immunité locale, permettant aux microbes de coloniser les glandes le long de l'urètre masculin. Les infections mycosiques, causées par des champignons, et les infections virales comme l'herpès, sont également des risques majeurs.



Selon L'Observateur, les complications ne s'arrêtent pas là. Les baumes à lèvres roses peuvent provoquer des atrophies locales, diminuant la taille et la fermeté du pénis, et affectant la sexualité des hommes. Plus préoccupant encore, leur utilisation près des testicules peut entraîner une atrophie testiculaire et des déséquilibres hormonaux, réduisant les hormones virilisantes et provoquant l'impuissance.



Abdoulaye Ndiath, urologue, est catégorique : « Aucun produit ne doit être appliqué sur le gland, encore moins un produit à base d'éléments décapants. » Il souligne que ces baumes augmentent les risques d'infections urinaires et urogénitales en raison de la proximité du méat urétral. De plus, la sensibilité du gland peut être réduite, affectant la libido des utilisateurs.



Les dangers ne concernent pas seulement les utilisateurs. En cas de rapports sexuels non protégés, les infections peuvent être transmises aux partenaires, augmentant le risque de propagation de maladies urogénitales. La pratique d'application des baumes "lèvres roses" sur les parties génitales masculines est une tendance alarmante aux conséquences potentiellement dévastatrices.