Déplacement des enseignants dans leurs lieux d'affection: voici le nouveau planning du ministère de l'Education

Les rassemblements des enseignants devant regagner leurs lieux d’affection mardi 26 et mercredi 27 mai 2020 au Terminus Liberté 5, dans ce contexte de la pandémie à coronavirus, fait réagir plus d'un. Le secrétaire général du Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire authentique (Cusems) et même que l'Alliance pour la défense de l’école publique et des travailleurs (Adept) ont condamné avec la dernières énergie ces regroupements qui, selon eux, pouvaient ne pas avoir lieu s'il y avait une bonne organisation. Leur cri cœur n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En effet, le ministère de l'Education national a, dans un communiqué parvenu à PressAfrik, annoncé un nouveau planning des déplacements. (Document)!