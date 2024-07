Dépôt d’un préavis de grève par les employés : les précisions de la direction de l’AIBD

Le Syndicat National des Travailleurs de l’Aviation du Sénégal (SYNATRACS) a annoncé le dépôt d’un préavis de grève pour, non-paiement des indemnités. Suite à cette sortie, la direction générale de l’AIBD est montée au créneau pour apporter sa version des faits.



Dans un communiqué signé par le directeur Cheikh Bamba Dieye, il est noté que, «La direction générale de AIBD SA tient à apporter les précisions suivantes en correction de certaines déclarations relayées par la presse.



Conformément aux orientations de Monsieur le président de la République et de son Premier Ministre, le Directeur Général de AIBD SA, M. Cheikh Mamadou Abiboulaye Dieye, depuis son installation, le 10 mai 2024, s’évertue à établir une situation de référence avec les appels d’offres pour des audits organisationnels, financiers, stratégiques et des ressources humaines qu’il a lancés en combinaison avec la mission de vérification de l’IGE en cours à AIBD SA. AIBD SA est un puissant levier de promotion économique et de valorisation de l’image de notre pays. Elle a, comme beaucoup de sociétés nationales, des difficultés inhérentes à la gestion nébuleuse et gabégique du pays ces dernières années », explique le communiqué.



Poursuivant, la direction générale assure qu’elle fait de son mieux pour répondre aux attentes des travailleurs de l’aviation civile et montre «sa volonté inflexible d’installer la rigueur, la transparence, l’efficience et l’équité dans la gestion quotidienne de AIBD SA ».



Toutefois, « la nouvelle direction générale ne s’écarte pas de sa ligne de conduite et les salaires sont payés à date échue, dans les délais prévus par le code du travail sénégalais. Pour ce qui concerne l’Indemnité de Sécurité Aérienne (ISA), les quatre (4) mois de retard sont antérieurs à la prise de service de M. Cheikh Mamadou Abiboulaye DIEYE à AIBD SA. AIBD SA partage, avec beaucoup d’autres acteurs, la plateforme aéroportuaire, et il serait bon de sérier les problèmes qui concernent AIBD SA en les dissociant des autres », ajoute la note.