Dépôt d’une lettre de protestation à l’ambassade de Tunisie: Guy Marius Sagna ne renonce pas

Le député Guy Marius Sagna n’abandonne pas sa décision de déposer une lettre de protestation à l’ambassade de Tunisie. Ce, pour « dénoncer la négrophobie d'État et la chasse aux africains noirs », dans ledit pays.



Dans un communiqué rendu public ce jeudi 9 mars, le parlementaire activiste annonce qu’il déposera sa missive coûte que coûte. « Aujourd'hui notre réponse est: Macky tu peux lancer 1000 grenades lacrymogènes mais nous déposerons notre lettre de protestation à l'ambassade de Tunisie », assène M. Sagna.



Samedi 5 mars dernier, ce dernier a été « gazé », et arrêté tandis qu’il se dirigeait au consulat tunisien. Une attitude qu’il déplore fortement. « Macky Sall nous a montré qu'il avait suffisamment de grenades lacrymogènes et de je-m'en-foutisme à l'endroit du peuple sénégalais pour nous empêcher de déposer une lettre de protestation à l'ambassade de Tunisie au Sénégal pour dénoncer la négrophobie d'État et la chasse aux africains noirs en Tunisie », fustige t-il.



Accompagné d’autres activistes, Guy Marius Sagna sera à 15h00 H, aujourd'hui, devant l'ambassade de Tunisie au Sénégal pour le dépôt de la lettre "pour la défense des Africains noirs en Tunisie".