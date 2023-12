Dépôt de candidature au Conseil constitutionnel : Aïda Mbodji passe ce jeudi

Aïda Mbodji franchit un cap dans sa course à la Présidentielle du 25 février 2024. Son mandataire national, Serge Louis Déthié Cissé, se rend cette après-midi au Conseil Constitutionnel pour le dépôt du dossier de candidature de la présidente de l’Alliance Nationale pour la Démocratie (AND), Saxal Liggéey.



M. Cissé est à la tête d'une délégation d'une quinzaine de militants du parti de la présidente Aïda Mbodji. Ils représentent les anciens, les cadres, les jeunes et les femmes des différentes structures de base.