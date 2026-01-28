Réseau social
Tambacounda : un an dont six mois ferme requis contre Lassana Kanté, délibéré fixé au 4 février
Le coordonnateur départemental de Taxawu Sénégal à Tambacounda, Lassana Kanté, a comparu devant le Tribunal de grande instance de la ville pour répondre de plusieurs chefs d’accusation, notamment « offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du Président de la République », « diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs » et « diffusion de fausses nouvelles ».
 
À l’audience, le procureur de la République a requis une peine d’un an d’emprisonnement, dont six mois ferme, à l’encontre du responsable de Taxawu Sénégal.
 
De leur côté, les avocats de la défense, Me El Mamadou Ndiaye et Me Ndeye Fatou Sarr, ont vigoureusement contesté les faits reprochés à leur client. Ils ont estimé que les accusations sont infondées et ont plaidé pour la relaxe pure et simple de Lassana Kanté.
 
À l’issue des débats, le tribunal a mis l’affaire en délibéré. Le verdict est attendu le 4 février prochain.
 
À noter que le président de Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall, a assisté au procès.
