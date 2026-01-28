Affaire Prodac : Pape Malick Ndour placé sous mandat de dépôt, ses avocats se pourvoient en cassation

Pape Malick Ndour pourrait être envoyé en prison dans le cadre de l’affaire dite du Prodac (Programme des domaines agricoles). En effet, la Chambre d’accusation financière du Pool judiciaire financier (PJF) a révoqué, ce mercredi 28 janvier 2026, l’ordonnance qui le plaçait sous bracelet électronique. Elle a ainsi ordonné le placement sous mandat de dépôt de l’ancien ministre de la Jeunesse.



Ses avocats ont immédiatement annoncé leur intention de se pourvoir en cassation devant la Cour suprême afin de contester cette décision. Joint par PressAfrik, Me Aboubacry Barro a précisé que ce recours suspend, pour l’heure, l’exécution du mandat de dépôt prononcé contre son client.