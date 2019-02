"Depuis mon excision, je suis quelqu'un de respecté"

Ce 6 février, on célèbre la Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines (MGF). Une pratique concentrée essentiellement en Afrique et au Moyen-Orient. En Ouganda, de plus en plus de femmes adultes font volontairement recours aux MGF.



Sylvia Yeko a décidé de se soumettre à la mutilation génitale féminine (MGF) il y a trois semaines, à l'âge de 26 ans, alors que cette pratique est interdite en Ouganda depuis 2010.



Sa cérémonie de circoncision a eu lieu en public.



"Au cours de cette journée, je me suis sentie si fière. Avant ma circoncision, j'étais considéré comme un enfant, mais maintenant je suis quelqu'un de respecté", a déclaré Mme Yeko à la BBC.



Elle sait qu'elle pourrait être condamnée à cinq ans de prison parce qu'elle s'est fait exciser, mais elle insiste sur le fait qu'elle veut être identifiée.



Dans l'est de l'Ouganda, où elle vit, la mutilation génitale féminine est considérée comme un rite de passage obligatoire pour la femme, avant le mariage.