Depuis sa cellule : Me Ngagne Demba Touré demande à ses confrères greffiers de reprendre service

C’est Me Tanor Diamé, selon le journal L’AS dans sa parution du jour qui a donné l’information. Si l’on se fie à ses déclarations, le responsable de Ex-Pastef depuis la prison, a demandé solennellement à tous les travailleurs de la justice de retourner dans les bureaux ».



La raison de cette invite selon Me Diamé, dans le même journal : « Me Touré dit avoir reçu beaucoup de sollicitations de la part de détenus dont les dossiers stagnent à cause de la grève illimitée des greffiers.»



Rappelons que Ngagne Demba Touré a été placé sous mandat de dépôt le 22 février dernier.



Il est poursuivi pour association de malfaiteurs en rapport avec une entreprise terroriste, offense au chef de l’Etat, atteinte à l'autorité de la justice et d'outrage à magistrat, actes de nature à compromettre la sécurité publique ou ayant entraîné des troubles politiques graves. Ainsi donc, en soutient à leur collègue, les greffiers ont boudé les tribunaux bloquant ainsi le fonctionnement de la justice.