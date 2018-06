Dérapage Asp : L'Association Handicap.sn réclame justice auprès de Macky Sall

L'Association Handicap.sn demande au président de la République Macky Sall de faire en sorte que l'Agent de la sécurité de proximité (Asp), qui a été filmé en train de violenter une femme handicapée soit traduit en justice.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, ladite association a vivement déploré les événements qui se sont déroulés le 9 juin 2018 à la Rue Carnot. Elle qualifie les agissements de l'agent de "comportement irresponsable, une attitude indigène".

"Nous avons eu connaissance de la gravité des faits qui démontrent la virulence et la bestialité avec laquelle cet ASP a agréssé et violenté Mme Awa GAYE à coups de pieds, lui arrachant et l’empêchant même de remonter sur son fauteuil roulant qu’il éloigna d’elle, cette vidéo a fait le tour de la toile et n'honore en rien le Sénégal de par cet acte de sauvagerie et de barbarie qui consiste à s’en prendre à plus faible que soi et de surcroît sur une personne handicapée", peut-on lire dans le communiqué

Handicap.sn prévoit d'accompagner les victimes en vue de poursuite judiciaire tout en soulignant qu'elle n'avait rien contre "le corps des ASP qui est un service de soutien de l’ordre, mais plutôt contre les agissements d’un de leur élément qui le souille de la façon la plus détestable qui soit car aucun comportement de la sorte n’est tolerable dans les autres corps tels que la police et la gendarmerie".



L'Association Handicap.sn demande également la libération immédiate et sans conditions de Madame Rougui Thiam, arrêtée et détenue au commissariat central au cours des événements de ce vendredi.