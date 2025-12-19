Lettre ouverte au président de la République Bassirou Diomaye Faye par Ndeye Thiané Wade

À Son Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye et à Monsieur le Premier Ministre Ousmane Sonko.



Objet : Arrestation arbitraire de citoyens et préoccupations majeures liées au projet

ORASCOM dans la zone du Lac Rose



Excellence Monsieur le Président de la République,



Monsieur le Premier Ministre,



Je vous écris en tant que citoyenne sénégalaise, profondément attachée aux principes de justice, d’État de droit et de préservation du patrimoine naturel de notre pays.



Mon père, le Docteur Amath Wade, âgé de 64 ans, marié et père de trois enfants, a fait

l’objet, le 26 novembre 2025 , d’une arrestation arbitraire, qui s’apparente à une tentative

d’intimidation, dans un contexte de fortes tensions autour du projet d’aménagement porté par le

groupe ORASCOM dans la zone du Lac Rose.



Cette arrestation ne reposait pas sur des faits établis ni sur une infraction caractérisée.

Le jeudi 4 décembre, après 9 jours de détention, dont 7 à la maison d’arrêt de Rebeuss, mon père ainsi que 10 autres citoyens ont comparu devant un juge.



À l’issue de cette audience, ils ont été relaxés, le dossier ne présentant pas d’éléments

suﬃsants pour justifier leur mise en cause ni leur privation de liberté.

Pourtant, malgré cette décision judiciaire, mon père a passé une nuit supplémentaire en

détention, sans qu’aucune explication claire ni base légale ne soit portée à la connaissance de la famille.

Une telle situation constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux, et interroge le respect eﬀectif des décisions de justice dans notre pays.



Au-delà de cette arrestation arbitraire, je souhaite attirer votre attention sur le contexte structurel dans lequel elle s’inscrit : le projet d’aménagement porté par ORASCOM dans la zone du Lac

Rose.



Le Lac Rose est un écosystème fragile, à haute valeur environnementale, sociale et

économique. Il fait vivre des milliers de familles et constitue un patrimoine naturel d’intérêt

national et je dirai même international. Toute intervention majeure dans cette zone requiert une application rigoureuse du droit environnemental sénégalais, ainsi qu’une transparence totale vis-à-vis des populations concernées.



Or, depuis plusieurs mois, des citoyens, des riverains et des acteurs locaux expriment des

préoccupations sérieuses et légitimes concernant :



* l’impact potentiel du projet sur les filaos et les dunes, éléments clés de la

stabilité écologique de la zone,

* les conséquences environnementales à moyen et long terme sur le Lac Rose,

* l’accès eﬀectif, public et intelligible à une étude d’impact environnemental et

social (EIES) conforme aux exigences légales.



À ce jour, de nombreux citoyens déclarent ne pas avoir été informés de manière claire, complète et accessible, alors même que le Code de l’environnement du Sénégal impose l’information, la

consultation et la participation des populations pour tout projet susceptible d’avoir un impact significatif sur l’environnement.



C’est dans ce contexte précis que mon père, aux côtés d’autres citoyens, a exercé son droit légitime à l’alerte et à l’expression citoyenne.



Assimiler cet engagement pacifique à un trouble à l’ordre public, puis procéder à des arrestations suivies de relaxes judiciaires, ne peut être perçu que comme une tentative de dissuasion à l’encontre de toute contestation citoyenne.



L’arrestation, puis la détention y compris après une décision de relaxe de citoyens engagés

sur des questions environnementales envoie un signal extrêmement préoccupant quant à la

liberté d’expression, la participation citoyenne et la protection de l’environnement au Sénégal.



Excellence Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, je vous interpelle

respectueusement afin que :



* toute la lumière soit faite sur les conditions et la légalité de ces arrestations et

détentions, que les décisions de justice soient immédiatement et pleinement exécutées,

* les procédures légales encadrant les projets d’aménagement dans la zone du Lac Rose soient strictement respectées,

* les études d’impact environnemental et social réalisées par un cabinet

Indépendant (si elles existent) soient rendues publiques, accessibles et discutées, (si

elles n’existent pas, qu’elles soient réalisées)

* et que cesse toute forme d’intimidation à l’encontre des citoyens exerçant leurs

droits.



Le développement du Sénégal ne peut être durable s’il se construit dans la contrainte, la peur ou le contournement du droit. Il ne peut être crédible que s’il repose sur la justice, la transparence et le respect de notre patrimoine naturel.



Je demeure convaincue que l’autorité de l’État se renforce lorsqu’elle protège les citoyens,

applique le droit et garantit l’intérêt général.



Je vous prie d’agréer,

Excellence Monsieur le Président de la République,

Monsieur le Premier Ministre,

l’expression de ma haute considération.



Ndeye Thiané Wade

Citoyenne sénégalaise