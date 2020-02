Dérapages de Kilifeu: le Collectif Noo Lànk présente ses excuses à Me Wade

Le Collectif Noo Lank tient à présenter ses excuses à Me Abdoulaye Wade suite aux maladresses verbales survenues lors de sa manifestation du vendredi 31 janvier 2020.



Selon le communiqué parvenu à PressAfrik, "le Collectif s'excuse également auprès des militants, des sympathisants du Parti Démocratique Sénégalais, ainsi qu'auprès des mouvements affiliés et du peuple sénégalais".



"Nous réitérons notre appel à une mobilisation pour le combat contre la hausse injustifiée du prix de l'électricité et pour la libération de notre camarade Guy Marius Sagna", ajoute le texte.