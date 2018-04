Dernière minute - Idrissa Seck évacué

C'est une information qui vient de tomber. Idrissa Seck a été évacué à l'instant au commissariat central de Dakar. Depuis son arrestation, le leader de Rewmi a été retenu dans les locaux du commissariat de la Médina. Ce qui a entraîné des heurts entre ses partisans et les forces de l'ordre dans cette localité.



Ces affrontements ont occasionné le tir de grenades lacrymogènes à l'hôpital Abass Ndao et l’évacuation de malades qui étaient mal en point à cause de la fumée.



Idrissa Seck va donc rejoindre à la police centrale, Malick Gackou, Kilifeu, Guy Marius Sagna, Thierno Bocoum et bien d’autres leaders, que leurs militants et partisans ont juré de libérer contre vents et marées avant la tombée de la nuit.