Dernière minute : Oumar Sow placé en garde à vue

Convoqué ce mardi à la Division spéciale de cybersécurité (DSC) pour avoir tenu un discours de nature à inciter à la discrimination ethnique, Oumar Sow, ancien ministre Conseiller sous Macky Sall, est placé en garde à vue à la Division Spéciale de Cybersécurité.



Dans un post sur Facebook, Omar Sow qui s’exprimait sur l’affaire Farba Ngom accusait le Premier ministre Ousmane Sonko de s’attaquer aux Halpulars. Suite à cette publication, le procureur s’est autosaisi, et a ordonné son arrestation, même si le mis en cause a par la suite supprimé la publication.



Entendu, en présence de ses avocats dont Me Aboubacry Barro et Alassane Cissé, Oumar Sow a déclaré que sa publication n’a pas été comprise et qu'il n’a pas voulu dire ce qu'on lui reproche.

Par ailleurs, selon Seneweb, le membre de l’Apr, pourrait être déféré, demain mercredi, devant le procureur de la République.