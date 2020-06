Dernière minute - Ziguinchor aussi théâtre d’émeutes

Les jeunes de « Grand Dakar petit pont », un quartier de Ziguinchor (sud du Sénégal) ont envahi les rues pour manifester leur colère. Ils disent qu’ils n’en peuvent plus avec le confinement. Depuis 23h les émeutes anti-couvre-feu ont commencé et se poursuive toujours. Les forces de l’ordre se sont déployées sur les lieux pour disperser la foule avec des tirs à gaz lacrymogène. Mais les manifestants très déterminés, répliquent avec des jets de pierres.



Il faut rappeler que les émeutes anti-couvre-feu ont été signalés partout au Sénégal. Après Thiès, Tambacounda, Mbacké, Dakar et Kaolack, c’est autour de Ziguinchor d’enregistrer les manifestations.