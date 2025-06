Dernière minute : un immeuble de 3 étages s’effondre à Touba, des personnes coincées sous les décombres

Un drame a eu lieu tôt ce mercredi, vers 4 heures du matin, à Touba, plus précisément à Darou Miname. Un immeuble de trois étages s’est effondré. Selon le correspondant de TFM, des personnes sont coincées sous les décombres.



Les sapeurs-pompiers et la police sont actuellement sur les lieux. L'opération de sauvetage est en cours.



« Il y a des personnes prises sous les décombres. Nous avons pu communiquer avec elles, mais à présent, elles ne répondent plus », a indiqué la source.



Nous y reviendrons...