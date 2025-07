BFEM 2025 : 191 823 candidats attendus, dont 103 en situation de handicap

La session 2025 Brevet de Fin d’Études Moyennes (BFEM) débute officiellement le mercredi 16 juillet 2025 sur toute l’étendue de son territoire. Le ministère de l’Éducation nationale se veut rassurant. Invité ce mardi matin de l’émission Salam Sénégal sur Radio Sénégal International (RSI), Momar Bassine Sarr, chef de la Division des Examens et Concours Scolaires, a affirmé que tout est fin prêt pour le bon déroulement de l’examen.



« Actuellement, tout est fin prêt. Le ministère de l’Éducation nationale a finalisé l’ensemble du processus organisationnel. Les épreuves ont été levées, avec une priorité donnée aux régions éloignées afin de sécuriser les documents à temps », a-t-il assuré.



« Cette année, 191 823 candidats sont inscrits à l’examen, dont 111 956 filles, représentant 58,36 % de l’effectif. Le ministère a mobilisé 1 192 centres d’examen, autant de chefs de centre, 1 341 présidents de jury, 6 395 salles, 12 790 surveillants et 6 705 secrétaires répartis sur l’ensemble du territoire », a fait savoir le chef de la Division des Examens et Concours Scolaires.



Sur le plan de l’inclusion, 103 candidats en situation de handicap sont attendus, dont 21 déficients visuels (18 non-voyants et 3 malvoyants), qui composeront dans six centres spécialement adaptés. Des dispositifs particuliers ont également été mis en place localement pour les candidats à mobilité réduite ou en situation de handicap intellectuel, notamment des salles isolées et des mesures d’accessibilité renforcée.