Justice : L’Entente SYTJUST–UNTJ réclame des engagements fermes après une réunion infructueuse

L’Entente SYTJUST-UNTJ informe l’opinion publique qu’une réunion s’est tenue hier, lundi, au ministère de la Fonction publique avec les représentants de l’administration, dans le cadre des discussions ouvertes sur les revendications des travailleurs de la Justice.



Dans un communiqué rendu public ce mardi 15 juillet, les syndicalistes annoncent que cette « rencontre n’a débouché sur aucun accord ». Ils attribuent cette impasse à « l’absence du Ministre de la Fonction publique, en déplacement à l’étranger, a privé les échanges de toute possibilité d’engagement gouvernemental ferme ».



Malgré cela, l’Entente affirme avoir accepté, dans un « esprit de responsabilité, de dialoguer avec les représentants présents ».



D’après les syndicalistes, aucun point inscrit dans les préavis de grève n’a connu d’avancée, notamment : « L’augmentation des indemnités de logement et de participation à la judicature, le rappel des 19 mois de prime, l’élargissement du fonds commun des greffes, l’alignement des greffiers à la hiérarchie A2, et le reclassement des agents des hiérarchies B et C totalisant au moins 5 ans d’ancienneté ».



L’Entente SYTJUST-UNTJ réaffirme sa disponibilité au dialogue mais rappelle que seule une volonté politique affirmée permettra de trouver une issue favorable à la plateforme revendicative.



Elle annonce qu’une nouvelle rencontre est attendue, à une date qui sera précisée par les autorités.